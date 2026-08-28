Петицию об увольнении журналиста FAZ за призыв убивать русских разблокировали. Фото: кадр из видео

Международная платформа Change.org возобновила сбор подписей под петицией с требованием уволить корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса. Поводом для петиции стали его высказывания об убийстве русских.

Петиция появилась на сайте 10 августа и успела собрать около пяти тысяч подписей, но на следующий день модерация скрыла её для проверки на соответствие правилам сообщества. На этой неделе обращение вновь стало активным. На данный момент под ним подписались более 6,5 тысяч пользователей.

Напомним, 8 августа в Белграде на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича журналист FAZ поинтересовался, что Европа могла бы сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Заявление вызвало широкий резонанс в обществе.

Союз журналистов России официально потребовал уволить Михаэля Мартенса за его резкие антироссийские заявления. На платформе Change.org также появилась петиция с требованием лишить его места в газете. Однако позже её функционирование временно приостановили, отправив на модерацию.

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаэля Мартенса. Журналиста обвиняют в разжигании ненависти или вражды после высказываний об убийстве русских. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 282 УК РФ, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.