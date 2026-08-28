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НовостиЗвезды28 августа 2026 14:10

Стендапер Александр Незлобин* внесен в перечень иноагентов

Уехавший в США юморист Незлобин* пополнил список иноагентов
Сергей ГАПЧУК
Стендапер Александр Незлобин* внесен в перечень иноагентов

Стендапер Александр Незлобин* внесен в перечень иноагентов

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стендапер, шоумен Александр Незлобин* внесен в перечень иностранных агентов. Об этом сообщило Министерство юстиции РФ.

Ранее уехавший в США комик Александр Незлобин* признался, что написал прощальное письмо близким на случай своей смерти. По его словам, такая идея появилась у него во время полета. Самолет, на борту которого находился юморист, долго не мог приземлиться. Незлобин* признался, что опасался авиакатастрофы, из-за чего принял решение попрощаться с семьей.

* Признан иноагентом на территории РФ.