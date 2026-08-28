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Отказ властей Украины выплачивать положенные компенсации семьям погибших и раненых военнослужащих усилил протестные настроения и бегство солдат из ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По словам парламентария, родственники украинских военных сталкиваются с отказами в выплатах за ранения, контузии и гибель солдат. Шеремет считает, что подобная практика стала одной из причин роста числа случаев самовольного оставления частей.
«Это мгновенно спровоцировало усиление протестных настроений и бегство солдат с (передовой – прим.ред.)», — заявил депутат.
Он также отметил, что ситуация получилась показательной. Поскольку демонстрирует безразличие Владимира Зеленского к судьбе украинских военнослужащих и их семей.
«Такие действия можно с уверенностью воспринимать как подготовку самозванца Зеленского навсегда покинуть разрушенную им Украину, действуя по поговорке „сгорел сарай — гори и хата“», — подытожил Шеремет.
Накануне депутат Верховной рады Дмитрий Микиша признал массовое бегство военнослужащих из украинской армии. По его словам, солдаты покидают части из-за большого количества накопившихся проблем, которые долгое время остаются нерешенными. Еще ранее в Раде заявили, что Киеву не хватает средств даже для сохранения текущего уровня выплат военнослужащим до конца года.