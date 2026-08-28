Солдаты покидают ВСУ из-за махинаций Киева: в этом увидели сигнал к скорому побегу Зеленского Фото: REUTERS.

Отказ властей Украины выплачивать положенные компенсации семьям погибших и раненых военнослужащих усилил протестные настроения и бегство солдат из ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По словам парламентария, родственники украинских военных сталкиваются с отказами в выплатах за ранения, контузии и гибель солдат. Шеремет считает, что подобная практика стала одной из причин роста числа случаев самовольного оставления частей.

«Это мгновенно спровоцировало усиление протестных настроений и бегство солдат с (передовой – прим.ред.)», — заявил депутат.

Он также отметил, что ситуация получилась показательной. Поскольку демонстрирует безразличие Владимира Зеленского к судьбе украинских военнослужащих и их семей.

«Такие действия можно с уверенностью воспринимать как подготовку самозванца Зеленского навсегда покинуть разрушенную им Украину, действуя по поговорке „сгорел сарай — гори и хата“», — подытожил Шеремет.

Накануне депутат Верховной рады Дмитрий Микиша признал массовое бегство военнослужащих из украинской армии. По его словам, солдаты покидают части из-за большого количества накопившихся проблем, которые долгое время остаются нерешенными. Еще ранее в Раде заявили, что Киеву не хватает средств даже для сохранения текущего уровня выплат военнослужащим до конца года.