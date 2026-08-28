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НовостиЗдоровье28 августа 2026 14:42

Психиатр объяснила, почему нельзя привыкать к постоянной тревоге

Психиатр Касперович: привычка жить с тревогой мешает начать лечение
Анастасия ПИГИНА
Постоянная тревога может помешать обратиться к врачу.

Постоянная тревога может помешать обратиться к врачу.

Фото: Shutterstock.

Тревога, бессонница и подавленность могут постепенно стать для человека привычным состоянием, из-за чего он перестает воспринимать их как проблему. Психиатр-нарколог Мария Касперович рассказала, почему привыкание к тревоге может мешать вовремя обратиться за помощью. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Психика адаптируется ко всему. Мы слышим: «Я думал, что так живут все». Когда кризис развивается постепенно, человек не замечает, насколько изменилась его жизнь», – рассказала специалист.

По словам врача, человек может искренне считать, что с ним все в порядке, даже если симптомы сохраняются месяцами и начинают влиять на повседневную жизнь. Дополнительным препятствием становится страх обращения к психиатру, а также стыд и боязнь осуждения.

Касперович посоветовала родственникам не давить на близкого и не навязывать ему диагнозы. Вместо фраз о необходимости лечения лучше говорить о конкретных изменениях, например, о проблемах со сном или сильной тревоге. Поводом обратиться к специалисту становится ситуация, когда симптомы начинают мешать работе, отношениям и обычной жизни.

Ранее психолог Арина Шелыганова рассказала, что отделение тревожных фантазий от реальных фактов помогает снизить уровень тревожности и справиться с беспокойством.