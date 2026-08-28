Захарова: РФ не получала предложений по возобновлению переговоров по Украине. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила 28 августа, в пятницу, что России не поступало никаких предложений по возобновлению переговоров по Украине. Об этом она сообщила журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Никаких предложений с той стороны или еще с каких-либо сторон на этот счет нет», — сказала дипломат на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж», комментируя публикации о возможной встрече делегаций в сентябре.

Ранее KP.RU писал, что Мария Захарова, комментируя сообщения о готовности Владимира Зеленского к диалогу, напомнила о его собственном указе №679 от 30 сентября 2022 года, которым он запретил вести переговоры с руководством России.

Также Мария Захарова говорила о готовности России рассматривать идеи по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва «никто не отказывался» от таких предложений.