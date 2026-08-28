В Приамурском Завитинске построят новое жильё для работников ветропарков и детей-сирот

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В ближайшее время в городе Завитинске, расположенном в Амурской области, начнётся подготовка к строительству многоквартирного жилого дома. Соответствующее распоряжение получило региональное министерство строительства от губернатора Василия Орлова. Новое жильё потребуется для сотрудников будущих ветроэлектростанций, которые в ближайшие годы появятся на территории Завитинского округа.

Реализацией инвестиционного проекта занимается акционерное общество «Росатом Возобновляемая энергия». Речь идет о возведении сразу двух крупных ветроэлектростанций — Успеновской и Платовской. Их суммарная мощность составит около четырехсот мегаватт. Запуск энергообъектов будет поэтапным и запланирован на 2027-2029 годы. На сегодняшний день инвестор уже получил официальное разрешение на использование земельного участка для постройки временных сооружений, подписал договор о технологическом присоединении к энергосетям и разрабатывает проектную документацию. Кроме того, уже определена площадка, где вскоре разместится цех для сборки турбин и ступиц ветроустановок

Василий Орлов отметил, что в Завитинском округе в ближайшее время предстоит воплотить в жизнь серьезный инвестиционный проект строительства и ввода в эксплуатацию ветропарка. По его словам, уже весной следующего года на площадку начнут завозить опоры, после чего стартует монтаж ветрогенераторов.

«Планируется, что на предприятии будет работать 90 сотрудников, большая часть которых - высококвалифицированные специалисты. К сожалению, не всех сотрудников можно найти в Завитинске, поэтому инвестор будет привлекать часть специалистов из других территорий. Для них нужно строить жильё. С администрацией округа договорились запланировать строительство многоквартирного дома. Жилье будет предназначено как для размещения сотрудников ветростанций, так и для решения вопросов с переселением граждан из аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам. Поручил минстрою начать проектирование», - рассказал Глава региона.