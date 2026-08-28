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НовостиПроисшествия28 августа 2026 14:33

"Несите воду, человек горит!": появилось видео спасения детей после удара ВСУ по детскому центру в Краснодаре

Опубликовано видео спасения детей после удара ВСУ по детцентру в Краснодаре
Людмила МИТРОХИНА
«Несите воду, человек горит!": появилось видео спасения детей после удара ВСУ по детскому центру в Краснодаре

«Несите воду, человек горит!": появилось видео спасения детей после удара ВСУ по детскому центру в Краснодаре

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первые минуты после удара ВСУ по детцентру в Краснодаре на помощь пришли соседи и подростки. И вот появилось видео спасения детей после атаки киевского режима. Об этом пишет издание «КП-Кубань».

Одним из тех, кто первым приступил к спасательной операции, был 17-летний Артем Мурашкин. Он вывел педагогов и вынес на руках девочку из горящего здания. К нему присоединились другие воспитанники центра. Также подросток снял видео после атаки БПЛА в детском центре, где видно горящую комнату и голос, просящий найти огнетушитель или воду, чтобы спасти девочку.

«Несите воду, человек горит!» — слышно на кадрах, которые записал Артем и потом передал их журналистам и следователям.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ атаковали детский центр в Краснодаре. Там находились дети круглосуточно. Удар пришелся на ночное время, когда воспитанники спали и не успели вовремя эвакуироваться.

Подростки сами спаслись из атакованного БПЛА детского центра в Краснодаре