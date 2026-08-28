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НовостиЗдоровье28 августа 2026 14:43

Отеки не стоит лечить мочегонными: врач раскрыл причину

Врач Соловьев: летние отеки могут говорить о перегрузке сосудов
Анастасия ПИГИНА
Жара может нарушить отток жидкости и вызвать отеки.

Жара может нарушить отток жидкости и вызвать отеки.

Фото: Shutterstock.

Летом отеки могут появляться чаще из-за жары, однако выраженная или регулярная отечность требует внимания. Врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьев рассказал, как уменьшить застой жидкости и чего не стоит делать самостоятельно. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Чтобы охладиться, кровеносные сосуды расширяются, что приводит к замедлению микроциркуляции крови и затруднению ее венозного возврата к сердцу. Одновременно с этим из-за общего расслабления тканей под воздействием тепла страдает лимфоотток, то есть жидкость застаивается в межклеточном пространстве», – пояснил медик.

По словам специалиста, чаще всего отеки появляются на ногах. Для профилактики врач посоветовал регулярно пить воду небольшими порциями и не злоупотреблять солеными продуктами, включая фастфуд, колбасы, чипсы и соленую рыбу.

Помочь оттоку жидкости также могут небольшие перерывы при длительном сидении или стоянии. Полезно каждые полчаса немного пройтись или сделать несколько перекатов с пятки на носок. При этом Соловьев предостерег от самостоятельного приема мочегонных препаратов. Они могут привести к обезвоживанию и потере калия.

Ранее терапевт Наталья Заручаева рассказала, что утренняя отечность может быть связана с различными нарушениями в организме, а теплый и рыхлый отек век способен указывать на проблемы с почками.