Чоричь: Киев снова сократил количество воды в Днестре, попадающей в Молдавию Фото: REUTERS.

Украина вновь сократила объем воды в Днестре, который является основным источником водоснабжения Молдавии. Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского правительства Дмитрий Чоричь.

Ранее Киев снизил сброс воды из Новоднестровской ГЭС до 85 кубометров в секунду. Молдавские власти предупреждали, что показатель в 70 кубометров уже способен создать серьезные проблемы для республики.

Теперь украинская сторона предложила уменьшить расход до 50 кубометров в секунду. По итогам заседания Днестровской комиссии стороны договорились о компромиссе.

«Сегодня в ходе заседания Днестровской комиссии мы достигли компромисса. Изначально Украина предложила сократить расход до 50 кубометров в секунду. Мы договорились, что в течение следующих двух недель он будет сохранен на уровне 60 кубометров в секунду», — сообщил Чоричь.

Ситуацию осложняют засуха и отсутствие осадков. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище, который обычно составляет около 123 метров, приближается к критической отметке в 112 метров. В Кишиневе предупреждают, что это может создать проблемы и для энергетики.

В последние дни за счет импорта с Украины покрывалось около 10–20% потребности Молдавии в электроэнергии. Низкий уровень воды в Днестре при этом осложняет работу энергетических объектов.

Ранее с Украины в Днестр несколько дней подряд попадали нефтепродукты. В Молдавии из-за загрязнения ограничивали использование воды из реки для бытовых нужд. Власти республики тогда организовали мониторинг состояния Днестра и предупреждали население о возможных рисках.