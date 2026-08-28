В России изучили, как ИИ-технологии меняют кинопроизводство

Стало известно, сможет ли ИИ заменить актеров и режиссеров в кино. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект все активнее становится частью кинопроизводства в России и мире. RT изучил, как нейросети уже используют на разных этапах создания фильмов, и где технологии пока не способны заменить работу режиссеров и актеров.

По результатам исследования, главный прогресс заметен в создании движущихся изображений: связные планы, которые раньше длились несколько секунд, теперь могут достигать 30 секунд за один проход. Однако после нескольких монтажных склеек нейросети все еще не всегда сохраняют внешность персонажей, одежду и детали локаций.

Современные модели также научились лучше переносить движения, хореографию и драки, а отдельные инструменты позволяют работать сразу с раскадровкой целых сцен и синхронным звуком. Постепенно решается и проблема изменения внешности героев от кадра к кадру.

При этом именно актерская игра остается одной из самых сложных задач для ИИ. Нейросеть способна убедительно показать грусть или радость, но пока плохо понимает драматургический контекст, мотивацию героя и взаимодействие между персонажами. Использование цифровых копий актеров вызывает вопросы о согласии и оплате, поэтому ИИ пока остается инструментом, а не заменой человеку.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст высказывался об опасности ИИ, который сначала поможет телевидению, а затем может его уничтожить.