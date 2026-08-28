«Ностальгия по потерянной руке»: в Крыму ответили на слова Украины о полуострове Фото: REUTERS.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявления Киева о возврате Крыма ностальгией по потерянной руке. Об этом он заявил на брифинге с журналистами.

«Это ностальгия по потерянной руке. На этом они будут играть столько, сколько это будет удаваться», — резюмировал крымский парламентарий.

До этого стало известно, что киевский режим мечтает вернуть полуостров военным путем. На Украине осознают невозможность возвращения полуострова, но киевские власти используют эту тему для мобилизации населения. Более того, Киев хочет использовать этот триггер для запугивания мирного населения Крыма.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, где 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав РФ. При этом Украина не признает правовой переход Крыма к России. И продолжает настаивать на своем. В России называют подобные заявления от Киева преступными и поясняют, что Крым и Донбасс — российские земли.