El Mundo: ВС РФ успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ Фото: Shutterstock.

Российские средства радиоэлектронной борьбы серьёзно ограничивают работу американской системы спутниковой связи Starlink, которую используют Вооружённые силы Украины. Об этом написала 28 августа испанская газета El Mundo.

«Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», — заявил изданию украинский военный Игорь Луценко. По его словам, у Украины «без технологического суверенитета нет будущего».

Источники журнала The Atlantic ранее сообщили, что Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме попросил посодействовать в вопросе использования Starlink. Однако Трамп, по словам чиновников, не дал однозначного ответа, а основатель компании SpaceX Илон Маск вовсе отказался от встречи с Зеленским.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила 28 августа, что России не поступало никаких предложений по возобновлению переговоров по Украине.

«Никаких предложений с той стороны или еще с каких-либо сторон на этот счет нет», — сказала дипломат на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж», комментируя публикации о возможной встрече делегаций в сентябре.

В Норвегии 28 августа произошла смена монарха. В госпитале в Осло на 90-м году жизни умер Харальд V, король Норвегии. 17 августа он был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Сын недавно скончавшегося короля Норвегии Харальда V Хокон автоматически стал новым монархом страны.

На фоне этих событий успешно продолжается СВО. Вооружённые силы РФ в ночь на 28 августа нанесли серию групповых ударов высокоточными средствами по критически важной украинской инфраструктуре, задействованной в обеспечении ВСУ. В Киевской области уничтожен крупный складской комплекс ООО «Стеллар Джет». На объекте хранились готовые узлы дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», а также топливо для ракетных ускорителей.

Стоит также отметить визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, где он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На встрече обсуждались ключевые аспекты белорусско-российского экономического взаимодействия, включая вопросы торговли, инвестиций и реализацию совместных проектов.