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НовостиОбщество28 августа 2026 15:15

Суд в Петербурге заочно арестовал журналиста-иноагента Александра Невзорова*

Ранее суд в Петербурге заочно заключил под стражу Лидию Невзорову*
Сергей ГАПЧУК
Суд в Санкт-Петербурге заочно заключил под стражу журналиста-иноагента Александра Невзорова* и его жену Лидию Невзорову*

Суд в Санкт-Петербурге заочно заключил под стражу журналиста-иноагента Александра Невзорова* и его жену Лидию Невзорову*

Фото: с личной страницы в соцсети..

Суд в Санкт-Петербурге заочно заключил под стражу журналиста-иноагента Александра Невзорова*. Об этом сообщила в ТГ-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Приморский районный суд нашего города только что заочно отправил под стражу иностранного агента, члена запрещенного в России экстремистского объединения Александра Невзорова*", - сказала она.

По ее словам, срок меры - два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на территории страны.

Лебедева уточнила, что Невзорову* вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента и финансирование экстремистской деятельности.

Как писал сайт KP.RU, 7 августа суд Петербурга заочно арестовал Лидию Невзорову*, жену иноагента Невзорова*. Она обвиняется в финансировании экстремистской деятельности.

*Александр Невзоров признан иностранным агентом, Александр и Лидия Невзоровы внесены в перечень террористов и экстремистов как объединение