Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ-2027 Фото: Ольга ЮШКОВА.

В ЕГЭ в 2027 году предусмотрен ряд изменений. Рособрнадзор рассказал о самых главных.

Так, увеличится количество заданий по истории. Речь идет об увеличении заданий с 21 до 22 и максимальный первичный балл с 42 до 43. Добавлено задание на работу с историческим источником по всеобщей истории. Кроме того, уточнены некоторые формулировки в заданиях.

Что касается информатики, то нет глобальных изменений, однако пересмотрена тематика трех заданий. По предложению профессионального сообщества упрощена структура ответа на задание высокого уровня сложности. Максимальный балл по профильной математике увеличили до 33.

Также стало известно, что в ЕГЭ по биологии, географии, иностранному языку, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменений нет.

Ранее KP.RU рассказал, планируется ли отмена ЕГЭ в России. Стало известно, что власти не рассматривают отмену экзаменов, но также у них нет планов для их усложнения. Альтернатива экзамену появится не раньше, чем через 10 лет.