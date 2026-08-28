Нацбанк Украины проверяет четыре банка по делу о залоге Германа Галущенко Фото: REUTERS.

Национальный банк Украины начал внеплановые проверки четырех банков, через которые прошли деньги для внесения залога за экс-министра энергетики и юстиции страны Германа Галущенко. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

Проверки проходят в Sense Bank, Первом украинском международном банке, Идея Банке и ОТП Банке. О начале инспекций в нескольких финансовых организациях НБУ официально сообщил еще 27 августа, однако тогда их названия не раскрывались.

Регулятор изучает пять транзакций на общую сумму 150 млн гривен, или около 3,36 млн долларов. Два перевода прошли через Sense Bank, еще по одному — через каждый из трех остальных банков. Деньги поступили в Высший антикоррупционный суд Украины в качестве залога за Галущенко.

Проверки рассчитаны на август и сентябрь. По их итогам НБУ может применить к банкам меры воздействия от письменных предупреждений и штрафов до отзыва лицензии.

Ранее на Украине разоблачили схему, участники которой, по данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, использовали 150 млн гривен для внесения залога за Галущенко. Следствие изучает происхождение средств и операции, через которые деньги поступили в суд. После начала расследования украинское правительство также отстранило руководство наблюдательного совета Sense Bank.