В Дагестане на два месяца арестовали мужчину, похитившего 5-летнюю девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для мужчины, которого подозревают в похищении несовершеннолетней девочки и попытке ее убийства. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Сулейман-Стальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя <...>. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.

Следователи предпринимают широкий спектр проверок для выяснения всех деталей случившегося, а также для сбора и закрепления улик.

Ранее KP.RU сообщил, что 59-летний разнорабочий в Дагестане начал оказывать замужней женщине знаки внимания, та его отвергла, и в качестве «мести» он похитил её 5-летнюю дочь и угрожал ей ножом.