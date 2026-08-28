В Ростовской области ввели режим ЧС: что случилось Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Это произошло из-за накопления сельхозпродукции у аграриев и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

«Установлен региональный уровень реагирования, зоной ЧС определена вся область», — говорится в сообщении от правительства Ростовской области.

Власти следят за ситуацией, связанной с сельхозродукцией. Они держат на контроле этот вопрос. Руководить ликвидацией ЧС будет Анна Касьяненко, заместитель губернатора и министр сельского хозяйства Ростовской области.

Напомним, в Минэнерго заявляли о важности следить за тем, чтобы уборочная компания шла в сроки. В министерстве отмечают, что задача властей — снабдить аграриев топливом, чтобы не сорвать уборку урожая.