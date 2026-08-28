Сергей Жуков разнес Канье Уэста и его «концерт» в Петербурге: «Раздутая история»

Сергей Жуков разнес Канье Уэста и его «концерт» в Питере: «Раздутая история» Фото: EAST NEWS.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал раздутой историей ажиотаж вокруг возможного концерта американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом артист заявил журналистам.

Жуков признался, что не понимает, почему сообщения о выступлении музыканта вызвали настолько бурное обсуждение. По его мнению, к приезду Уэста не стоит относиться как к чему-то исключительному.

«Я не знаю, почему возник такой информационный ажиотаж. Это всего лишь артист, такой же, как и все. Я вообще удивляюсь волнению по этому поводу и считаю, что это раздутая история», — сказал Жуков.

Обсуждение возможного приезда Уэста продолжается уже несколько недель. Ранее сообщалось о планах провести его концерты в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако вокруг площадки и согласования шоу возникли противоречивые заявления.

Сегодня, 28 августа, стало известно, что организаторы по-прежнему рассчитывают провести выступление Канье Уэста в Петербурге в первоначально заявленные сроки. Компания Say Agency подтвердила планы на концерты. До этого «Газпром Арена» сообщала, что не получила подтверждения прохождения необходимых согласований мероприятия.