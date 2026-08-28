Медведев: Россия не планирует мобилизацию, героев-добровольцев на СВО хватает Фото: REUTERS.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не имеют никаких планов по мобилизации россиян для участия в спецоперации на Украине.

"Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам достаточно тех ребят, которые воюют, подписав контракт", - сказал он.

Политик отметил, что новобранцы делают это добровольно, из патриотических соображений. Они воюют как герои и делают это осознанно, добавил он.

Медведев указал, что когда у киевского режима несчастных запихивают в автобусы, бьют, женщин бьют, то врагу ничего не остается, кроме как запускать тему в информационный оборот, чтобы получить дивиденды.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что около 200 тысяч человек заключили контракты на прохождение военной службы за первые шесть месяцев 2026 года. Еще более 16 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации. Кроме того, в беспилотные войска за этот же срок набрали около 40 тысяч военнослужащих.