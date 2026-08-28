Фитофтора погубит помидоры: агроном рассказал, как спасти урожай

Эксперт рассказал, как не потерять урожай помидоров. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фитофтороз чаще всего атакует томаты и картофель в конце лета, когда устанавливаются влажная погода, прохладные ночи, туманы и обильная роса. Агроном-селекционер Михаил Воробьев рассказал, как сохранить урожай. Об этом пишет mk.ru.

«Чтобы избежать порчи плодов хотя бы частично, садоводы в Московской области в конце июля, в начале августа снимают основную часть помидоров с растения и оставляют их дозревать в каком-то более-менее теплом и сухом помещении, где фитофторы нет», – поделился эксперт.

Развитию болезни также способствуют плохое проветривание теплиц, конденсат и полив по листьям. На улице растения постоянно намокают от дождей и росы. Поэтому садоводам советуют не допускать чрезмерной влажности, поливать под корень, проветривать теплицы и избегать слишком густой посадки.

Если на плодах уже появились черные или коричневые пятна, употреблять их в пищу не стоит. После окончания сезона важно убрать с участка зараженную ботву, листья, плоды и другие растительные остатки, поскольку они могут стать источником инфекции в следующем году.

Ранее садовод Андрей Туманов развеял популярные мифы о фитофторе томатов. Он объяснил, почему народные средства не способны полностью защитить урожай от этого заболевания.