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НовостиПолитика28 августа 2026 16:22

Медведев: В мире начался хаос после распада СССР

Медведев заявил, что с распадом СССР мир начал погружаться в безумие
Сергей КУДРИН
Медведев: В мире начался хаос после распада СССР

Медведев: В мире начался хаос после распада СССР

Фото: REUTERS.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после 1991 года вся планета начала погружаться в хаос и безумие. Причиной этого, по мнению политика, стал распад Советского Союза - с исчезновением уравновешивающей силы Запад стал протягивать своё извращённое видение мира по всей планете.

"Советский Союз в силу ряда причин сошел с исторической сцены. И что произошло? Мир, с точки зрения международных отношений, погрузился в хаос", - заявил Медведев.

Об этом политик говорил со сцены на Фестивале новых медиа, отвечая на вопросы участников мероприятия.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Медведев заявил о необходимости требования компенсаций от США и Британии за поддержку украинских националистов в советский период, что нанесло ущерб СССР. Получателем компенсаций должна стать Россия.

KP.RU следит за развитием событий