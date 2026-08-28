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НовостиПроисшествия28 августа 2026 16:23

ВСУ ударили по площади, детской площадке и жилому сектору в Каменке-Днепровской

Киевский режим обстрелял гражданские объекты
Людмила МИТРОХИНА
ВСУ ударили по площади, детской площадке и жилому сектору в Каменке-Днепровской

ВСУ ударили по площади, детской площадке и жилому сектору в Каменке-Днепровской

Фото: REUTERS.

ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую, повреждены центр, детская площадка и жилые дома. Об этом сообщается в официальном канале в «Максе» администрации муниципального округа.

«Под удар попали центральная площадь и прилегающий жилой сектор. В результате атаки в частных домовладениях выбито остекление, посечены стены, пробиты крыши и разрушено ограждение. На центральной площади повреждены детская площадка и часть брусчатки. Жертв и пострадавших среди населения, к счастью, нет», — отмечается в сообщении от региональных властей.

Киевский режим снова подтвердил свою террористическую сущность и нанес удар по гражданскому объекту. Президент России Владимир Путин объяснил, почему ВСУ пытаются нанести удары по гражданским объектам. По его словам это происходит из-за неудач врага на поле боя.