Виктор Томенко: Федеральная поддержка помогает Алтайскому краю ремонтировать ежегодно 700–800 км дорог

Фото: Олег БОГДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 августа Алтайский край посетил заместитель Министра транспорта РФ Игорь Костюченко. В рамках рабочей поездки он провёл встречу с губернатором Виктором Томенко, а также осмотрел ключевые объекты дорожного строительства, в том числе реконструируемую трассу к туристической зоне «Бирюзовая Катунь».

На встрече в правительстве региона обсуждалась реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», перспективы расширения федеральных трасс и возведения мостовых сооружений. Виктор Томенко отметил, что объёмы дорожных работ в крае растут: в прошлом году в нормативное состояние приведены рекордные 900 км дорог, при стабильном ежегодном показателе 700–800 км. Губернатор подчеркнул, что дорожный фонд региона сегодня превышает 30 млрд рублей, из которых более 7 млрд – федеральная поддержка, в том числе по нацпроекту. Эти средства направляются как на районные дороги, так и на туристические маршруты и крупные развязки (например, путепровод на проспекте Ленина в Барнауле). «Огромная поддержка у нас со стороны Минтранса страны и федерального бюджета», – подчеркнул глава края.

Фото: Олег БОГДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Алтайский край демонстрирует системную работу по привлечению финансирования в дорожную отрасль – это и средства регионального бюджета, и инфраструктурные бюджетные кредиты и другие источники, - оценил системную работу региона Игорь Костюченко. - Благодаря работе Губернатора и Правительства края объём дорожного фонда вырос в разы, и это даёт результат».

В ходе визита Игорь Костюченко осмотрел обновлённые участки дороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов региона: за пять лет инвестиции превысили 5 млрд рублей. Реконструкция ведётся с 2022 года, уже обновлено 28 км из 35, в 2025–2026 годах завершат оставшиеся 7 км. Трасса связывает федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт» с дорогой Бийск – Белокуриха, обеспечивая транспортную доступность для туристов и развитие особой экономической зоны.

Замминистра отметил, что развитие идёт комплексно: обновляются не только магистрали, но и общественный транспорт – в этом году планируется закупить более 60 автобусов, а также развивается пригородное железнодорожное сообщение.