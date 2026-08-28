Температура одна - ощущения разные: синоптик объяснила, почему так бывает

В разных регионах одна и та же температура может ощущаться совершенно по-разному. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Влажная погода может ощущаться значительно холоднее или жарче, чем показывает термометр. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, как влажность влияет на восприятие температуры и почему при одинаковых показаниях термометра погода в разных городах ощущается по-разному. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Есть такое понятие — эффективная температура, которая, как мы знаем, зависит еще от влажности. Если у нас низкая температура, не ниже, предположим, 30 градусов и высокая влажность воздуха, то это неблагоприятно для метеозависимых людей», – поделилась синоптик.

Позднякова отметила, что в разных регионах одна и та же температура может ощущаться совершенно по-разному. Нормальным уровнем влажности считается около 50-60%, тогда как показатели 80-90% уже считаются высокими.

Например, в Мурманске высокая зимняя влажность делает мороз более ощутимым, тогда как сухой климат Сибири позволяет легче переносить низкие температуры. В зависимости от условий влажность может усиливать ощущение как холода, так и жары.

Ранее синоптик сообщила, что начало сентября в Москве будет теплым, несмотря на постепенный переход к осенней погоде.