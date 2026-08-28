Врач предупредил, кому опасно пользоваться ирригатором

Ирригатор нельзя использовать при язвах и герпесе. Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Ирригатор подходит не всем. При некоторых заболеваниях полости рта использование прибора может ухудшить состояние. Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, кому стоит отказаться от такого способа очистки зубов. Об этом пишет «Абзац».

«Если есть подвижные зубы или кровоточащие десны и карманы, возникает риск развития осложнений за счет проталкивания инфекционного материала в ткани струей под большим давлением», – пояснил врач.

По словам Антипенко, особенно осторожными следует быть людям с нелечеными заболеваниями пародонта, острыми поражениями слизистой – язвами, афтами или герпесом. Также стоматолог не рекомендует пользоваться ирригатором при туберкулезе, вирусном гепатите и коронавирусе из-за образования мелких капель и аэрозоля.

Тем, кому прибор разрешен, врач посоветовал не добавлять в резервуар хлоргексидин и другие ополаскиватели, направлять струю в область десневой борозды и не отказываться от зубной нити. При здоровых зубах, по мнению специалиста, обычно достаточно обычной щетки и нити.

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