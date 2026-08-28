В конференции Российской школы колоректальной хирургии примут участие 2 тысячи специалистов из 30 стран

В 2025 конференция собрала 1670 участников из 208 городов России и 28 стран мира. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В Москве 4–6 сентября пройдет XVI Международная конференция «Российская школа колоректальной хирургии». Мероприятие объединит около 2 тысяч участников из 30 стран.

Ведущие эксперты рассмотрят актуальные вопросы общей проктологи и лечения колоректального рака. Специалисты обсудят современные хирургические стратегии, органосохраняющее лечение, новые технологии, нестандартные клинические ситуации и решения, которые можно применять в ежедневной практике.

На конференции впервые состоится подписание меморандума о создании Альянса колопроктологов стран БРИКС. К профессиональному объединению присоединятся Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, Южная Африка и Россия. Медики этих стран будут обмениваться опытом и развивать совместные образовательные и научные инициативы.

В рамках «Российской школы колоректальной хирургии» пройдут российско-китайский и российско-индийский симпозиумы. Специалисты из России, Китая и Индии сравнят методы лечения в разных странах и обсудят сложные клинические задачи. Кроме того, запланирована специальная Женская сессия, в которой примут участие женщины-хирурги из разных государств.

Одним из ключевых направлений конференции станет молодежная программа. Начинающие хирурги смогут пообщаться с ведущими экспертами и представить им свои идеи.