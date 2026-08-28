Килинкаров: Зеленский, Залужный и Федоров не станут президентами Украины Фото: REUTERS.

После окончания конфликта на Украине никто из сегодняшних лидирующих в рейтингах политиков не выиграет выборы и не станет президентом. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Политик считает, что украинцы не изберут ни главу киевского режима Владимира Зеленского, ни руководителя его офиса Кирилла Буданова*, ни посла в Лондоне Валерия Залужного, ни экс-министра обороны Михаила Федорова.

"Он (Зеленский – прим. ред.), конечно, может бесконечно долго считать, что выборы человечество придумало только для того, чтобы его переизбрать на второй срок. Хотя это, на самом деле, не так", - сказал Килинкаров.

Экс-депутат отметил, что в будущей политической конфигурации Украины он не видит ни Зеленского, ни тех людей, которые сегодня возглавляют рейтинги политиков.

Как писал сайт KP.RU, 23 августа Зеленский в очередной раз отказался от идеи проведения выборов президента на Украине, считая их "цунами" для страны. Он полагает, что во время конфликта выборы в целом — это большие риски.

Ранее Федоров заявил, что на Украине должны найти механизм, который позволит стране восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительного конфликта.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга