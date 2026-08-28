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НовостиВ мире28 августа 2026 19:19

Трамп жаждет оставить след в истории любой ценой: теперь он замахнулся на Луну

Трамп выразил надежду, что в его честь назовут объект на Луне
Сергей ГАПЧУК
Трамп выразил надежду, что в его честь назовут объект на Луне

Трамп выразил надежду, что в его честь назовут объект на Луне

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп на церемонии награждения американских астронавтов в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) заявил, что надеется, что в его честь назовут какой-нибудь объект на Луне.

"Надеюсь, они назовут что-нибудь вроде этого в честь меня", - сказал глава Белого дома, рассуждая об объектах на спутнике Земли.

Также республиканец, поприветствовав командира миссии Artemis II Рида Вайсмана, напомнил, что один из лунных кратеров назвали Кэрол в честь скончавшейся от онкологии супруги Вайсмана. По словам хозяина Овального кабинета, Луна будет хранить память. Это отличный вариант, констатировал политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский президент подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Решение вступило в силу немедленно для федеральных органов США.