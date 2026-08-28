Минтранс напомнил о льготах для детей в транспорте

Никитин: для детей билеты на самолёты и поезда продаются со скидками Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для детей в России действуют скидки на авиа- и железнодорожные билеты. При этом для самых маленьких пассажиров в ряде видов транспорта предусмотрен бесплатный проезд. Об этом напомнил министр транспорта России Андрей Никитин.

«Напомню, что решением правительства у нас введена круглогодичная скидка в размере 50% на проезд детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. И эта льгота действует вне зависимости от формы их обучения», — сказал он для РИА Новости.

Минтранс, по его словам, разработал детальные инструкции для обустройства детских зон и комнат матери в аэропортах и на вокзалах.

Кроме того, пассажир может бесплатно перевозить одного ребенка до 5 лет при условии, что он не занимает отдельное место. Для детей от 5 до 10 лет предусмотрен льготный билет — стоимость составляет всего 35% от взрослого тарифа. Что касается пригородных электричек, то на федеральном уровне закреплено право бесплатного проезда для детей до 7 лет.

Также в России с 1 сентября вступают в силу новые правила грузоперевозок.