"Часики тикают": неизвестный угнал грузовик с 50 тысячами банок пива

В Калифорнии произошло пивное ограбление на 50 тысяч банок Фото: REUTERS.

В Калифорнии произошло необычное ограбление. Неизвестный похитил грузовик, в котором находилось более 50 тысяч банок пива. Об этом сообщает ABC Los Angeles.

В фуре перевозили около 18 тонн продукции. Производитель обратился к похитителю и предложил ему вернуть грузовик "без лишних вопросов", дав на это 18 дней и 44 минуты.

"Пиво становится теплее, след - холоднее. Часики все еще тикают", - написал производитель в социальной сети.

В компании отметили, что понимают желание злоумышленника похвастаться перед друзьями запасами пива, но призвали добывать его законным способом. Там напомнили, что напиток важно хранить в холоде, выразив надежду, что похититель это понимает.

Ранее KP.RU сообщал, что в Польше неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat во время транспортировки в Европу. Злоумышленники перехватили транспорт, который перевозил 413 793 упаковки новой линейки шоколада.