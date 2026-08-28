На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла, погиб один человек Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На юго-западе столицы произошла авария с участием мотоцикла. В результате ДТП погиб мужчина-пешеход. Об этом пишет издание «Известия».

По уточненным данным, мотоциклист пытался затормозить, но избежать столкновения не смог. От полученных травм пешеход скончался на месте. Водителя мотоцикла доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Очевидец Денис Удовин рассказал, что перед столкновением слышал резкий скрип тормозов. По его словам, мотоциклист ехал на зеленый свет, а пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал.

Согласно данным издания, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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