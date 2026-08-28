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НовостиПроисшествия28 августа 2026 22:38

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла, погиб один человек

В результате ДТП в Москве скончался пешеход, который переходил дорогу на запрещающий сигнал
Анна ПЕТРОВА
На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла, погиб один человек

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла, погиб один человек

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На юго-западе столицы произошла авария с участием мотоцикла. В результате ДТП погиб мужчина-пешеход. Об этом пишет издание «Известия».

По уточненным данным, мотоциклист пытался затормозить, но избежать столкновения не смог. От полученных травм пешеход скончался на месте. Водителя мотоцикла доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Очевидец Денис Удовин рассказал, что перед столкновением слышал резкий скрип тормозов. По его словам, мотоциклист ехал на зеленый свет, а пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал.

Согласно данным издания, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне на Кутузовском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Mercedes.