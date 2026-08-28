ФБР разрешило принимать на службу кандидатов, воровавших и ходивших к проституткам

Фото: Kyle Mazza - CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

ФБР США смягчило требования к кандидатам на службу. Обращение к секс-работникам и кражи у прежних работодателей больше не считаются причиной для автоматического отказа. Об этом сообщает CBS News.

Согласно новым внутренним правилам ФБР, признание в использовании услуг секс-работников, хищениях у работодателей или совершении актов зоофилии рассматриваются с учетом давности и количества эпизодов.

Телеканал связывает пересмотр многолетних стандартов проверки кандидатов, включая процедуру с использованием детектора лжи, с кадровыми проблемами в ведомстве. Только в 2025 году ФБР покинули более 1,1 тысячи специальных агентов.

Ранее председатель юридического комитета Сената США Чак Грассли обвинил ФБР в сокрытии данных о преступлениях семьи бывшего президента Джо Байдена. В распоряжении аппарата сенатора оказались сведения о неправильном присвоении уровня секретности некоторым материалам.