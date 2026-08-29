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НовостиОбщество29 августа 2026 4:59

В ОП предложили дать родителям первоклассников выходной 1 сентября

В ОП заявили, что начало школьной жизни является значимым событием для всей семьи
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В ОП предложили дать родителям первоклассников выходной 1 сентября

В ОП предложили дать родителям первоклассников выходной 1 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Родителям первоклассников могут официально разрешить не выходить на работу в День знаний. С инициативой предоставлять законный выходной одному из взрослых 1 сентября выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Я считаю, что для одного из родителей первоклассников 1 сентября нужно сделать выходным днем. Это праздник для всей семьи, когда ребенок идет в первый класс», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

По задумке автора инициативы, нововведение целесообразно внедрять поэтапно. На первом этапе работодателям и профсоюзам планируется направить соответствующие рекомендации, а в дальнейшем данную меру поддержки семей с детьми предполагается закрепить на законодательном уровне.

Гриб отмечается, что подобный шаг особенно актуален для семей, чьи дети впервые переступают порог школы. По его словам, начало учебного года — это важнейший этап в жизни каждого ребенка, требующий присутствия и поддержки близких.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с учителями в преддверии Дня знаний. Перед 1 сентября российский лидер проведет встречу с педагогами и победителями олимпиад.