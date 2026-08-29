Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2026 5:32

Как аферисты склоняют к преступлениям: три главных приема-маркера

МВД перечислило основные приемы мошенников для склонения жертвы к преступлению
Марк СОКОЛОВ
Как аферисты склоняют к преступлениям: три главных приема-маркера

Как аферисты склоняют к преступлениям: три главных приема-маркера

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Психологическое давление, манипуляции и запугивание остаются основными приемами мошенников, которые пытаются склонить человека к совершению преступления. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники обычно действуют дистанционно. Они стараются вызвать у жертвы сильный страх или сформировать эмоциональную зависимость, чтобы человек перестал критически оценивать происходящее и начал выполнять полученные инструкции.

После этого мошенники пытаются изолировать жертву от родственников, друзей и других людей, способных помешать реализации схемы. Используя состояние стресса, аферисты постепенно добиваются полного подчинения человека своим требованиям.

В МВД подчеркнули, что именно сочетание давления, страха и ограничения контактов позволяет злоумышленникам не только похищать деньги, но и вовлекать граждан в противоправные действия.

Накануне россиянам рассказали, что мошенники все чаще завоевывают доверие с помощью личной информации о потенциальной жертве. Аферисты заранее изучают сведения о человеке и используют реальные факты из его жизни, чтобы сделать легенду убедительнее. После установления контакта они переходят к психологическому давлению и попыткам заставить собеседника действовать по заданному сценарию.