Как аферисты склоняют к преступлениям: три главных приема-маркера Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Психологическое давление, манипуляции и запугивание остаются основными приемами мошенников, которые пытаются склонить человека к совершению преступления. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники обычно действуют дистанционно. Они стараются вызвать у жертвы сильный страх или сформировать эмоциональную зависимость, чтобы человек перестал критически оценивать происходящее и начал выполнять полученные инструкции.

После этого мошенники пытаются изолировать жертву от родственников, друзей и других людей, способных помешать реализации схемы. Используя состояние стресса, аферисты постепенно добиваются полного подчинения человека своим требованиям.

В МВД подчеркнули, что именно сочетание давления, страха и ограничения контактов позволяет злоумышленникам не только похищать деньги, но и вовлекать граждан в противоправные действия.

Накануне россиянам рассказали, что мошенники все чаще завоевывают доверие с помощью личной информации о потенциальной жертве. Аферисты заранее изучают сведения о человеке и используют реальные факты из его жизни, чтобы сделать легенду убедительнее. После установления контакта они переходят к психологическому давлению и попыткам заставить собеседника действовать по заданному сценарию.