«Геройство» украинских чиновников – просто шоу: приезжают в Херсон ради фото и плюют на людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Представители украинской администрации Херсона большую часть времени находятся за пределами города и приезжают туда только ради отчетов перед руководством. Об этом заявил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с ТАСС.

По словам сенатора, сотрудники подконтрольной Киеву администрации живут в Николаеве и других населенных пунктах Украины. При этом в самом Херсоне сохраняются серьезные бытовые проблемы.

Кастюкевич сообщил о нехватке продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи. По его оценке, особенно тяжело приходится оставшимся в городе мирным жителям, у которых нет возможности выехать.

«Беззаконие в Херсоне, к сожалению, стало повсеместным. Оккупационные власти приезжают в город, только если нужно отчитаться перед вышестоящим начальством. В остальное время они находятся в соседнем Николаеве или еще дальше на территории Украины. Им плевать, как живет город и люди в нем», — заявил Кастюкевич.

Сенатор добавил, что жители опасаются открыто высказывать свое мнение из-за возможного преследования со стороны украинских властей.

Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал жителей покинуть город. Он предупредил о сложной ситуации с безопасностью и возможных проблемах с работой критической инфраструктуры зимой. Украинские власти ранее также расширяли обязательную эвакуацию населения с подконтрольной им части Херсонской области.