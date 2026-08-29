Ученые нашли аномалии в районе поиска Ноева ковчега: корабль мог существовать в реальности. Фото: Shutterstock/Fotodom

В Турции исследователи выявили множество аномалий и подземных полостей в районе поисков Ноева ковчега у горы Арарат. Об этом сообщил руководитель проекта профессор Дженкер Атила, слова которого приводит газета Milliyet.

Исследования проходят на скальной формации Дурупынар примерно в 28 километрах от Арарата. Ее очертания напоминают огромный корабль, а длина составляет 164 метра. Ученые проводят радиолокационное сканирование местности, создают 3D-модели и изучают образцы почвы. Окончательные результаты исследований ожидаются в течение двух месяцев.

По словам Атилы, полученные данные показали необычную структуру пространства под формацией.

«Наличие аномалий и пустот, пересекающихся под прямым углом, вызвало вопрос о том, могут ли они быть частью судна», — сказал ученый.

Исследователи также выяснили, что содержание углерода в образцах из внутренней части формации на 40% выше, чем снаружи. По мнению Атилы, это может указывать на наличие органического вещества или остатков древесины. Всего специалисты планируют изучить около тысячи образцов почвы.

Согласно библейскому преданию, Ной построил ковчег для спасения семьи и животных от Всемирного потопа, после которого судно пристало к горам Араратским. Интерес к формации Дурупынар возник в том числе после того, как в 1949 году ее заснял самолет ВВС США.

Ранее на старинной карте обнаружили изображение корабля в районе горы Арарат. Рисунок на планисфере итальянского картографа Урбано Монте XVI века был подписан как «Ноев ковчег в Армении». Исследователи обратили внимание, что указанное на карте место находится в том же районе, где расположена формация Дурупынар.