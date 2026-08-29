Диетолог рассказала, какие продукты поддержат здоровье сосудов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что поддержать здоровье сосудов помогают капуста, овсяная каша, орехи и жирная рыба. По словам специалиста, в основе правильного питания для сердечно-сосудистой системы лежит средиземноморская диета, эффективность которой подтверждена крупными исследованиями. Об этом диетолог сообщила Москве 24.

Особое внимание Разаренова рекомендует уделить овощам семейства крестоцветных – всем видам капусты, которые содержат сульфорафан, обладающий мощным антиоксидантным действием. Также в рационе должны быть зерновые продукты: овсянка, ячмень, гречка, перловка. Бета-глюканы в их составе помогают снижать уровень «плохого» холестерина, который приводит к атеросклерозу. ВОЗ советует употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день.

Диетолог рекомендует ежедневно съедать 20–30 граммов орехов и не менее двух раз в неделю включать в меню жирную рыбу – лосось, скумбрию, сардины. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, полезными для сердца и сосудов. При этом важно сокращать потребление ультрапереработанных продуктов с насыщенными жирами и соли, которая повышает давление.

Особенно внимательно к этим рекомендациям стоит отнестись людям с гипертонией, диабетом, ожирением и генетической предрасположенностью к сосудистым заболеваниям. Однако Разаренова подчеркнула, что питание не способно вылечить уже развившиеся болезни, поэтому заниматься профилактикой и следить за здоровьем необходимо заранее.