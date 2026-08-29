Дрозденко рассказал о просьбе участника СВО к Матвиенко передать привет Путину

Валентина Матвиенко подтвердила, что вопросы обеспечения участников СВО и их семей находятся под личным контролем президента.Фото - Комитет информационной политики Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился впечатлениями от общения с защитниками Родины, которые сейчас проходят восстановление в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, расположенном во Всеволожске. Вместе с главой региона учреждение посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Один из бойцов, восстанавливающихся после тяжелого ранения, обратился к председателю Совета Федерации с необычной просьбой. Он попросил передать слова приветствия и пожелания крепкого здоровья Президенту страны. Губернатор подчеркивает, что его поражает стойкость этих людей: «Регулярно встречаюсь с бойцами, которые проходят реабилитацию в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Каждый раз удивляюсь их искренности, открытости и чувству юмора».

Этим героем оказался Евгений Беляевский. Его биография — это пример верности долгу: уроженец Кузбасса, он был призван в рамках мобилизации в 2022 году, затем продолжил службу по контракту в парашютно-десантном подразделении. Боевой путь Евгения отмечен высокой государственной наградой — медалью «За отвагу». В 2024 году он получил ранение, которое сейчас лечат врачи всеволожского кластера.

Показательно, что, рассказывая о собственной судьбе, Евгений сразу же перевел тему в другое русло. Основным его посылом стали слова поддержки в адрес товарищей, которые продолжают нести службу на передних рубежах. Боец также выразил огромную благодарность всем, кто самоотверженно трудится в тылу, создавая надежный фундамент для общей победы, и заявил о своей готовности после выздоровления снова встать в строй.

В ответ на просьбу бойца Валентина Матвиенко подтвердила, что вопросы обеспечения участников специальной военной операции и их семей находятся под личным каждодневным контролем главы государства.

«А привет Владимиру Владимировичу, уверен, обязательно дойдёт», - резюмировал губернатор.