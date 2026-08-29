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НовостиОбщество29 августа 2026 10:41

Стало известно, сколько детей пойдут в школы в новом учебном году

Кравцов: в российские школы в новом учебном году пойдут 17,6 млн детей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Стало известно, сколько детей пойдут в школы в новом учебном году

Стало известно, сколько детей пойдут в школы в новом учебном году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящем учебном году за парты российских школ сядут 17,6 миллиона учеников, из которых около 1,5 миллиона составляют первоклассники. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ведомства подчеркнул, что вся система образования полностью готова к началу учебного процесса, а необходимые подготовительные мероприятия успешно завершены.

В преддверии Дня знаний глава государства Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет, где провел встречу с российскими педагогами.

Накануне стало известно, что родителям первоклассников могут официально разрешить не выходить на работу в День знаний. С инициативой предоставлять законный выходной одному из взрослых 1 сентября выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.