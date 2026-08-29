Пелена дыма от бушующих второй день пожаров затянула Киев Фото: REUTERS.

Густой дым от бушующих второй день пожаров затянул Киев. Об этом пишут украинские СМИ.

«Огромная пелена дыма на горизонте — вид, который открывается со столичного шоссе в Киеве», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В свою очередь, украинское новостное агентство публикует фото огромного столба дыма над столичным городом. По их данным, под Киевом перекрыта трасса Киев — Житомир из-за близости к эпицентру одного из пожаров.

В пятницу, 27 августа, украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в районе трассы Киев — Житомир около украинской столицы. Издание «Страна.ua» со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщило, что взорваться мог военный склад в районе города Буча в окрестностях Киева. На месте работают экстренные службы.