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НовостиЗдоровье29 августа 2026 11:09

Суперфуд лета: почему необходимо есть зелень при высоком сахаре и холестерине

Диетолог Редина: Зелень поможет избавиться от многих проблем со здоровьем
Мила ГЕНЬ
Суперфуд лета: почему необходимо есть зелень при высоком сахаре и холестерине

Суперфуд лета: почему необходимо есть зелень при высоком сахаре и холестерине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Обычная листовая зелень – руккола, шпинат, петрушка, укроп и капуста кейл – является мощным инструментом в борьбе с инсулинорезистентностью и атеросклерозом, считает диетолог Ольга Редина. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист объяснила, что секрет зелени кроется в грубых пищевых волокнах – клетчатке, которая замедляет всасывание глюкозы и повышает чувствительность клеток к инсулину. Кроме того, она связывает излишки желчных кислот, состоящих из холестерина, и выводит их из организма.

Диетолог выделила пятерку самых полезных видов зелени. Руккола богата веществом, помогающим печени перерабатывать холестерин, и имеет низкий гликемический индекс. Шпинат – чемпион по содержанию магния, критически важного для чувствительности к инсулину. Петрушка защищает сосуды от повреждений при высоком сахаре и препятствует кальцификации артерий. Листовая капуста кейл снижает уровень «плохого» холестерина, а укроп помогает расслабить сосуды и нормализовать давление.

Для получения реального эффекта, по словам Рединой, необходимо съедать не менее 80–100 граммов зелени в день – примерно два стакана плотно утрамбованных листьев. Идеально добавлять горсть зелени в каждый прием пищи: в смузи или омлет утром, в салат к мясу или рыбе днем и вечером. При этом зелень лучше употреблять до или вместе с углеводным блюдом, чтобы клетчатка встретилась с глюкозой первой и замедлила ее поступление в кровь.