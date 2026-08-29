Путин рассказал о секрете долголетия Фото: REUTERS.

Занимающиеся творчеством люди могут жить дольше. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский педагогический государственный университет.

«Нет ничего более интересного в жизни человека, как заниматься творчеством. Вот поэтому люди, которые творчеством занимаются, они живут дольше, потому что серое вещество используется постоянно. Оно всегда в работе», — сказал российский лидер.

Путин обратил внимание, что такой феномен распространяется на представителей самых разных сфер искусства, включая живописцев и скульпторов. Постоянная интеллектуальная нагрузка и непрерывный мыслительный процесс, сопровождающие созидательную деятельность, выступают мощным стимулятором для сохранения когнитивных функций, ментальной бодрости и активности на протяжении долгих лет жизни.

Как писал сайт KP.RU, Путин также заявил, что в интернете очень много информационного мусора и недостоверных вещей.