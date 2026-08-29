Тестя и тёщу Фёдора Смолова подозревают в драке с управляющим ЖК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тестя и тёщу футболиста Фёдора Смолова подозревают в драке с управляющим жилого комплекса, в котором они проживают. Об этом сообщает РЕН ТВ. По словам Игоря Истомина (тестя Смолова), у него с управляющим уже не раз возникали конфликты. Он утверждает, что мужчина шантажировал его, а последней каплей стали оскорбления в адрес семьи.

Истомин заявил, что во время ссоры он лишь толкнул оппонента, а на него накинулись двое мужчин. Его жена попыталась заступиться за мужа. Родственник футболиста также отметил, что СМИ преувеличивают масштаб случившегося, а на управляющего, которого нередко видели в нетрезвом состоянии, жалуются и другие жители.

Ранее KP.RU писал, что Пресненский районный суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении футболиста Фёдора Смолова. Ему грозило до трёх лет лишения свободы за драку в кафе на Большой Никитской, где он сломал челюсть посетителю. Спортсмен полностью признал вину, принёс извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, после чего стороны заключили мировое соглашение, и дело было закрыто за примирением.