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НовостиВ мире29 августа 2026 13:08

Число погибших из-за паводка в Непале увеличилось до 675

В Непале после разгула стихии более 2,4 тысячи числятся пропавшими без вести, среди них 217 иностранцев
Анна АДАМАЙТЕС
Число погибших из-за паводка в Непале увеличилось до 675

Число погибших из-за паводка в Непале увеличилось до 675

Фото: REUTERS.

Количество жертв наводнения в северных районах Непала достигло 675 человек. Об этом сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. Ранения получили 219 человек.

Спасателям удалось спасти 7 606 человек. Ещё 2 426 числятся пропавшими без вести, среди них 217 иностранных граждан. Ранее сообщалось о 626 погибших.

Ранее KP.RU писал, что наводнение произошло утром 26 августа на границе Непала и Китая вдоль реки Бхоте-Коши. Причиной стал сход снежно-каменной лавины со стороны Тибета, из-за чего уровень воды резко поднялся в реках Бхоте-Коши и Трисули.

В посольстве России в Непале подтвердили, что по состоянию на 27 августа поступили сведения о восьми российских гражданах, которые пропали без вести. Дипломаты находятся в контакте с местными властями и координируют поисковые работы.

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