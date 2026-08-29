Артур Парфенчиков: Это храм культуры, где формируются ценности, важные для всей страны

Артур Парфенчиков вручил государственные награды активным жителям Суоярвского муниципального округа. Фото: пресс-служба главы республики Карелия

В череде торжеств, приуроченных ко Дню Республики Карелия, в городе Суоярви произошло значимое для местных жителей событие. Свои двери после масштабного капитального ремонта вновь распахнул культурно-досуговый центр. Модернизация учреждения стала еще одним шагом в рамках системной работы по развитию культурной инфраструктуры региона, которая ведется благодаря национальному проекту «Семья», инициированному Президентом страны.

В день открытия центр встретил гостей обновленными интерьерами и современной атмосферой. Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул, что подобные пространства играют ключевую роль в воспитании молодежи.

— Мы видим, как здесь рады детям, как каждый нашел себе занятие по душе. Этот досуговый центр уже давно стал для суоярвцев любимым местом отдыха. Сегодня мы находимся в храме культуры, а это крайне важно для формирования духовно-нравственных ценностей, которые нужны всей стране, чтобы нам быть едиными и сильными, — отметил руководитель региона.

В ходе ремонтных работ в здании были обновлены практически все помещения. Теперь в распоряжении жителей округа — просторные и комфортные залы, адаптированные для проведения самых разных мероприятий: от кружковых занятий и репетиций до масштабных праздничных концертов и деловых встреч. У суоярвцев появилось современное многофункциональное пространство, где можно творить, общаться и проводить время с пользой.

Отдельного внимания заслуживает кадровое обновление. Пост руководителя культурно-досугового центра заняла Дарья Салтыкова — специалист, переехавшая в Карелию из Херсонской области. Она стала участницей программы «Земский работник культуры» 2026 года, которая как раз входит в структуру национального проекта «Семья» и призвана привлекать опытных профессионалов в учреждения малых городов и сельских территорий. Дарья окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства, а ее трудовой стаж в отрасли насчитывает почти четверть века — 23 года.

Кроме того, Артур Парфенчиков вручил государственные награды активным жителям Суоярвского муниципального округа, внесшим весомый вклад в развитие территории. Высокого звания «Заслуженный работник культуры Республики Карелия» удостоилась Светлана Алексеева, на протяжении долгого времени являющаяся художественным руководителем этого же центра.