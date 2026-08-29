Правительство Тульской области наградило сбивших ракету "Фламинго" бойцов

Правительство Тульской области наградила сбивших ракету "Фламинго" бойцов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Тульской области вручили сбившим украинскую ракету "Фламинго" добровольцам "БАРС-Курск" региональные медали "Честь и мужество". Об этом сообщило РИА Новости из зала Дома советов города Курска.

"...Разрешите по поручению Тульской области вручить ребятам региональные награды "Мужество и честь", - сказал в ходе церемонии награждения гвардии подполковник, командир тульского отряда "БАРС" Александр Логинов.

В публикации отметили, что губернатор Курской области Александр Хинштейн также вручил добровольцам государственные и региональные награды, поблагодарив бойцов.

По словам главы региона, сегодня "БАРС-Курск" является настоящей защитой Курского рубежа.

Как писал сайт KP.RU, 23 августа Александр Хинштейн сообщил об уникальном случае, который произошел днем ранее, когда бойцы мобильной огневой группы бригады (МОГ) "БАРС-Курск " из пулемета уничтожили вражескую крылатую дальнобойную ракету FP-5 "Фламинго". Он отметил, что сигнал о ракетной опасности поступил в три часа ночи. Через считанные минуты расчет МОГ увидел ракету ВСУ на высоте менее 50 метров, она мчалась со скоростью до 500 км/ч.