Президентский дворец, аэропорт и национальное телевидение атаковали военные в Нигере: попытка мятежа подавлена

В столице Нигера городе Ниамее минувшей ночью произошла попытка мятежа группы военнослужащих. Об этом 29 августа сообщило Минобороны страны в заявлении, зачитанном по национальному телевидению.
По данным ведомства, мятежники нарушили воинскую дисциплину, удерживали сослуживцев в казарме на базе 101 и открыли огонь по ряду стратегических объектов, включая президентский дворец, аэропорт и национальное телевидение.
Как сообщает африканское издание Jeuneafrique, за выступлением стоят молодые офицеры, недовольные ситуацией в стране. Президентская гвардия отразила атаку на дворец. В Минобороны заявили, что оперативная реакция сил обороны позволила локализовать акт неповиновения и постепенно восстановить контроль над объектами.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вмешательство внерегиональных сил вряд ли способно урегулировать ситуацию в Нигере. Он также отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией и выступает за скорейшее возвращение в конституционное русло без ущерба для жизней.