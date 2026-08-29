Минобороны РФ: В Киеве поражен завод по сборке дистанционно управляемых катеров Фото: REUTERS.

Российские войска поразили в Киеве предприятие судостороительной промышленности, которое собирало дистанционно управляемые катера. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"...В Киеве:сборочное предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве отметили, что в порту Николаев поражен морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с военным имуществом.

Кроме того, ВС РФ успешно поразили электроподстанцию в Николаевской области, которая обеспечивала функционирование порта Николаев.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило об итогах работы российских военных за неделю. Было поражено шесть сухогрузов и два танкера, перевозившие различные грузы для нужд ВСУ. Помимо этого, под удар попал патрульный катер украинских военно-морских сил.