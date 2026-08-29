Хруст пальцами – вредно или нет? Врач развеял главный миф

Врач-травматолог Авкопашвили: хрустеть пальцами может быть опасно Фото: Shutterstock.

Многие автоматически разминают пальцы, радуясь знакомому щелчку и считая, что так снимают напряжение. Однако врачи предупреждают: в некоторых случаях эта привычка может быть тревожным сигналом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-травматолог Красногорской больницы Мария Авкопашвили.

По словам специалиста, характерный щелчок возникает не из-за трения костей. Внутри суставной капсулы находится синовиальная жидкость с растворенными газами. При резком растяжении сустава давление меняется, образуются газовые пузырьки – именно этот процесс и создает звук. Однако Авкопашвили предупредила: специально и слишком резко воздействовать на суставы не стоит. Если человек постоянно пытается «вправить» пальцы через силу, нагрузка на ткани может увеличиваться.

Сам по себе щелчок без боли не опасен. Но если он сопровождается отеком, ограничением движений, покраснением или повышением температуры кожи над суставом, это повод обратиться к специалисту. Такие симптомы могут указывать на травмы, артрит, воспаление сухожилий или другие заболевания опорно-двигательной системы. Особое внимание стоит обратить на утреннюю скованность, деформацию пальцев, снижение силы кисти или внезапные проблемы с движением. Авкопашвили советует не откладывать визит к травматологу или ревматологу, если симптомы сохраняются или усиливаются.