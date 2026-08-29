Глава Курской области заявил о новых мерах поддержки для жителей приграничных регионов РФ

Хинштейн: Кабмин ввел особые правила газоснабжения трех приграничных областей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ ввело особые правила газоснабжения для Курской, Белгородской и Брянской областей, предусматривающие дополнительные гарантии для потребителей при просрочке платежей. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Главное: теперь никто не останется без газа из-за временной задержки с оплатой. Запрещено отключать ресурс в одностороннем порядке до полного погашения долга. Нельзя прекращать поставку, если нет оплаты за два расчетных периода подряд", - написал он.

По его словам, также нельзя полностью отключать, если просрочки случались три и более раз за год. И даже ограничивать подачу из-за двух и более нарушений сроков оплаты — тоже нельзя.

Губернатор добавил, что теперь в случае отключения газа, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу. При этом он не имеет права требовать деньги за техническое подключение или отключение. И пени за просрочку теперь платить не придется, добавил он.

Хинштейн поблагодарил кабмин за внимание и поддержку, которые актуальны для жителей региона в преддверии зимы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Александр Хинштейн вручил добровольцам "БАРС-Курск", сбившим украинскую ракету "Фламинго", государственные и региональные награды.